У США під час футбольного матчу стовб ледь не вбив арбітра та гравців: карколомне відео

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Стовб упав на футбольне поле в США
Стовб упав на футбольне поле в США / Фото з відкритих джерел

У США матч шкільної першості з футболу між представниками "Мена" і "Дарденелли" ледь не закінчився трагедією.

Коли один з гравців вкидав м’яч з ауту, на поле впала освітлювальна вежа з прожекторами, яка зачепила арбітра та одного гравця, повідомляє Goal.com.

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В результаті інциденту постраждав лайнсмен, який отримав перелом гомілки і малої гомілкової кістки, а також гравець "Мена", він відбувся численними порізами голови і ніг, зумівши відскочити в сторону в останній момент.

Причиною того, що сталося називають сильні пориви вітру, які спровокували падіння конструкції.

Раніше Спорт 24 писав, що у матчі Вищої ліги Японії між футбольними командами "Саппоро" й "Сімідзу" стався курйозний випадок за участю одного з гравців. Бразильський нападник "Саппоро" Андерсон Лопес ледь не отримав важку травму, внаслідок святкування голу.

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Теги: Футбол Спорт Новини США
Джерело: 24 Канал
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