УАФ визначилася щодо впровадження системи VAR

Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 10 липня.

Передбачається, що система відеоповторів (VAR) буде використовуватися в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/2020.

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Як інформує сайт УАФ, це дозволить протестувати обладнання та провести навчання арбітрів.

Очікується, що після отримання необхідних дозволів ФІФА та ІФАБ (Міжнародна рада футболу) використання системи відеоповторів перейде в режим онлайн із початком другого кола змагань сезону-2019/2020.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах. Також на матчах Ліги націй та Ліги чемпіонів. З нового сезону систему будуть використовувати в чемпіонаті Англії.