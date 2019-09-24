Україна у наднапруженому матчі поступилася Сербії у чвертьфіналі волейбольного Євро-2019

У вівторок, 24 вересня, чоловіча збірна України з волейболу не змогла здійснити сенсацію у чвертьфіналі чемпіонату Європи і програла Сербії. Але все ж маленьку сенсацію створила.

Україна – Сербія 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15)

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У першому сеті Україна та Сербія на рівних розпочали боротьбу і лише при рахунку 21:21 нашим тенісистам фантастично вдалося взяти 4 подачі поспіль і записати сет на свій рахунок. Цікаво, що Сербія за 6 матчів програла лише 1 сет!

Наступну партію серби розпочали з постійною перевагою в рахунку. При рахунку 17:21 українцям вдалося вирівняти становище на 21:21 і дати хоч якісь сподівання на перемогу у цьому сеті. Однак Сербія була непоступною і зрівняла рахунок у матчі (23:25).

Третій сет не надто вдало розпочався для України – 8:3. Однак, хлопці зібралися і змогли зрівняти рахунок на 17:17. Втім, українцям не вистачило впевненості в своїх атаках і серби вийшли вперед – 22:25. Але боротьба була досить щільною, а ігрова перевага у сербів мінімальною.

У четвертому сеті Україні нічого було втрачати й команда Крастіньша віднайшла свій настрій. Нашим хлопцям вдалося вийти вперед на 5 очок і з цією перевагою впевнено перевести матч на п'ятий сет – 25:19.

У вирішальному сеті українці помітно переживали і це зіграло з ними злий жарт. Серби одразу пішли вперед завдяки помилкам України і вийшли у півфінал чемпіонату Європи-2019 з волейболу – 15:9.

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Все ж, хочеться зазначити, що збірна України змогла здійснити маленьку сенсацію і відібрати 2 сети у лідера європейського волейболу – Сербії. До матчу з українцями Сербія за 6 матчів програла лише 1 сет. Також вихід в 1/4 фіналу забезпечив Україні участь на наступному чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що наші волейболісти на першому етапі турніру посіли третє місце в групі D і вийшли в плей-офф, де на стадії 1/8 фіналу їх суперниками була збірна Бельгії. У важкому п'ятисетовому протистоянні підопічні Угіса Крастіньша виявилися сильнішими 3:2.