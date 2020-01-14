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Українець Петряк відзначився курйозним голом у контрольному матчі – відео

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Іван Петряк / ФК "Фехервар"

13 січня угорський "МОЛ-Фехервар" українця Івана Петряка провів контрольний матч проти швейцарського "Сьона" – 1:1.

Іван Петряк оригінальним способом відкрив рахунок у спарингу. На 25-й хвилині арбітр призначив штрафний на користь "Фехервара", і поки швейцарці вибудовували стінку, Петряк забив фактично у порожні ворота.

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Цікаво, що суддя не попереджав, що стандарт мають розіграти за свистком, а тому зарахував забитий м'яч. Додамо, що "Сьйон" відігрався вже через 6 хвилин, а команди розійшлись із рахунком 1:1.

Відео голу Петряка

У нинішньому сезоні на рахунку Петряка 16 матчів в чемпіонаті Угорщини, в яких забив 1 гол і зробив 5 результативних передач.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Іван Петряк
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