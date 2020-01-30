Українка Магучіх виграла престижні змагання у Німеччині, Левченко стала другою
Українські стрибунки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко розіграли нагороди на турнірі в Котбусі (Німеччина). 18-річна Магучіх завоювала золото, а Левченко – срібло.
Магучіх стрибнула на 1,98 м. Ярослава також спробувала взяти 2,02 м, проте з трьох спроб так і не змогла підкорити цю висоту.
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Срібло виграла Юлія Левченко, яка стрибнула на 1,96 м. Хоча третя спроба на 1,98 м у Левченко була дуже близькою.
Бронзову медаль завоювала польська стрибунка у висоту Каміла Лічвінко з результатом 1,94 м.
Зазначимо, що лідерка жіночих стрибків у висоту останніх років росіянка Марія Ласіцкене пропустила змагання у Котбусі.
Відео змагань у Котбусі
Обидві українки потужно розпочали сезон. Левченко на турнірі Києві стрибнула 2,00 м. Магучіх незабаром відповіла 2,01 м у Львові.
- У минулому сезоні Магучіх перемогла в номінації "Зірка, яка сходить" серед світових і європейських легкоатлеток.
- Також Ярослава виграла нагороду Пьотра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОКу.
- Магучіх перемогла в номінації "Зірка, яка сходить" за версією Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF).