Українка Снігур вперше у кар'єрі вийшла в півфіналі 100-тисячника ITF

Українка Дар'я Снігур вийшла в 1/2 фіналу турніру ITF Al Habtoor Tennis Challenge в Дубаї (ОАЕ). У чвертьфінальному матчі вона обіграла польську тенісистку Магдалену Фрехен – 6:4, 6:4.

У кожному з сетів українська тенісистка поступалася своїй суперниці з рахунком 2:3, після чого виграла чотири з наступних п'яти геймів. Для перемоги над полькою Снігур знадобилася 1 година 15 хвилин.

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17-річна киянка жодного разу не подала навиліт, допустивши дві подвійні помилки, реалізувала шість з дванадцяти брейк-поінтів і програла чотири гейми на власній подачі.

Ця перемога дозволила Снігур в онлайн-версії рейтингу WTA піднятися на 269 рядок. У разі перемоги в Дубаї Дарія дебютує в топ-200.

За вихід в найбільший фінал в кар'єрі українка посперечається з першою сіяною Крістіною Младенович (№38 рейтингу WTA) або іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№85).