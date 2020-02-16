Українка Цуренко прикро програла у фіналі тенісного турніру
129 ракетка світу з України Леся Цуренко не змогла виграти турнір ITF у Каїрі (Єгипет). У фінальному матчі Цуренко програла Іріні Бегу з Румунії (118 в рейтингу WTA).
Леся Цуренко – Іріна Бегу 1:2 (4:6, 6:3, 2:6)
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Тенісистки влаштували яскравий початок матчу, оформивши по два брейки. Після цього на корті точилася рівна боротьба. Румунка виграла сет завдяки брейку в 9-у геймі.
У другій партії тенісистки продовжили нестабільно грати на своїй подачі. Цуренко двічі не захистила подачу, але оформила три брейк і взяла партію.
Доля матчу, а відтак і титулу вирішувалася у третьому сеті. Першою крок до перемоги зробила українка. Цуренко оформила брейк на старті сету, але 29-річна Бегу відразу відплатила тією ж монетою.
У шостому геймі Бегу оформила черговий брейк, після чого захистила подачу та повела 5:2. Румунка виграла матч, оформивши брейк в останньому геймі – 6:2.
Для Цуренко це був перший фінал з 6-го січня 2019 року. Тоді у фіналі турніру WTA у Брісбені українка програла Кароліні Плішковій.
Зазначимо, що це був перший турнір ITF для Цуренко з листопада 2014 року, коли вона виступила у Нанті.
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