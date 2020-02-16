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Українка Цуренко прикро програла у фіналі тенісного турніру

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Леся Цуренко / 24 канал

129 ракетка світу з України Леся Цуренко не змогла виграти турнір ITF у Каїрі (Єгипет). У фінальному матчі Цуренко програла Іріні Бегу з Румунії (118 в рейтингу WTA).

Леся Цуренко – Іріна Бегу 1:2 (4:6, 6:3, 2:6)

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Тенісистки влаштували яскравий початок матчу, оформивши по два брейки. Після цього на корті точилася рівна боротьба. Румунка виграла сет завдяки брейку в 9-у геймі.

У другій партії тенісистки продовжили нестабільно грати на своїй подачі. Цуренко двічі не захистила подачу, але оформила три брейк і взяла партію.

Доля матчу, а відтак і титулу вирішувалася у третьому сеті. Першою крок до перемоги зробила українка. Цуренко оформила брейк на старті сету, але 29-річна Бегу відразу відплатила тією ж монетою.

У шостому геймі Бегу оформила черговий брейк, після чого захистила подачу та повела 5:2. Румунка виграла матч, оформивши брейк в останньому геймі – 6:2.

Для Цуренко це був перший фінал з 6-го січня 2019 року. Тоді у фіналі турніру WTA у Брісбені українка програла Кароліні Плішковій.

Зазначимо, що це був перший турнір ITF для Цуренко з листопада 2014 року, коли вона виступила у Нанті.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Леся Цуренко Новини Спорту Спорт Теніс
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