Українські спортсменки Бех-Романчук та Різатдінова знялися для еротичного календаря
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та гімнастка Гання Різатдінова знялися для еротичного календаря від журналу XXL.
Глянець для чоловіків XXL підготував календар на 2020 рік з еротичними фото знаменитих та успішних жінок на фоні дорогих авто.
Читайте також: Еліна Світоліна та Марина Бех знялися в еротичній фотосесії: фото 18+
Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук стала обкладинкою місяця листопад. Красуня-спортсменка позує у суцільному червоному купальнику та золотистій куртці. Легкоатлетка вишукано розмістила себе у яскраво червоному спорткарі.
До слова, Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.
Марина Бех-Романчук
Відверте інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук – читайте тут.
Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова з'явилась у календарі у зовсім іншому образі – більш відвертому. Спортсменка позує у білій білизні з панчохами, сидячи в срібному авто. Різатдінова стала "символом" місяця січень.
Анна Різатдінова
У календарі XXL також знялися такі знаменитості, як: Міша Романова, Ілона Чорнобай, Emma D, Олександра Британь, Мішель Андраде, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець та Леся Нікітюк.
Вибір редакції
-
Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 роцісьогодні , 19:00
-
Марина Бех-Романчук: про харчування, забобони, хобі, готовність ризикувати, мрії та цілісьогодні , 17:02
-
Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році23 грудня , 21:00