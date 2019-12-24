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Українські спортсменки Бех-Романчук та Різатдінова знялися для еротичного календаря

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Бех-Романчук і Різатдінова / Колаж 24 каналу

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та гімнастка Гання Різатдінова знялися для еротичного календаря від журналу XXL.

Глянець для чоловіків XXL підготував календар на 2020 рік з еротичними фото знаменитих та успішних жінок на фоні дорогих авто.

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Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук стала обкладинкою місяця листопад. Красуня-спортсменка позує у суцільному червоному купальнику та золотистій куртці. Легкоатлетка вишукано розмістила себе у яскраво червоному спорткарі.

До слова, Бех-Романчук стала срібною призеркою цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики.

бех-романчук XXL
Марина Бех-Романчук

Відверте інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук – читайте тут.

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова з'явилась у календарі у зовсім іншому образі – більш відвертому. Спортсменка позує у білій білизні з панчохами, сидячи в срібному авто. Різатдінова стала "символом" місяця січень.

XXL Різатдінова
Анна Різатдінова

У календарі XXL також знялися такі знаменитості, як: Міша Романова, Ілона Чорнобай, Emma D, Олександра Британь, Мішель Андраде, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець та Леся Нікітюк.

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Автор: Северин Трач
Теги: Еротика Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук Анна Різатдінова Художня гімнастика
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