Український боксер Неудачин здобув третю перемогу у професійному боксі

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Тарас Неудачин
Тарас Неудачин / twitter.com

Український боксер Тарас Неудачин, який виступає в суперважкій вазі, здобув третю перемогу у професійному боксі. Тарас 23 червня провів третій поспіль бій у Південній Африці.

У січні Неудачин яскраво дебютував на професійному ринзі. Тарас у Кейптауні нокаутував південноафриканця Нкобані Хлопхе.

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Після цього Неудачин здобув свою другу перемогу у лютому, здолавши одноголосним рішенням суддів конголезця Дідьє Ньвембве.

На цей раз суперником українського супертяжа був Денні Нгокве з Конго. З цим суперником Тарас також впорався.

Третю поспіль перемогу у професіоналах Неудачин присвятив своєму дядьку, який помер. Бій відбувся на Sun Arena at Time Square Casino у Преторії

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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