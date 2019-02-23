Український супертяж Неудачин здобув ефектну перемогу на профі-рингу: відео

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Тарас Неудачин
Тарас Неудачин

Український суперважкоатлет Тарас Неудачин здобув свою другу перемогу на професійному рингу, здолавши одноголосним рішенням суддів конголезця Дідьє Ньвембве (0-7-1, 0 КО).

Поєдинок відбувся в ПАР 22 лютого. Український супертяж домінував протягом усього бою, проте нокаутувати суперника не зумів.

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Конголезець протримався всі чотири раунди, а за підсумками поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу Неудачину. На всіх суддівських записках був зафіксований результат 40:36 на користь нашого боксера.

Відео останнього раунду бою Неудачин – Ньвембве

Раніше Спорт 24 повідомляв, що колишній чемпіон світу росіянин Денис Лебедєв (32-2, 23 КО) може поборотися за пояс Олександра Усика (16-0, 12 КО).

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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