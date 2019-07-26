Український велогонщик Падун здобув гучну перемогу на престижних змаганнях в Італії
Єдиний представник України в Світовому турі, Марк Падун, став переможцем другого етапу багатоденки Адріатика Іоніка.
Падун вирвав перемогу на фінішному спринті. Етап фінішував на легендарному підйомі Тре чіме ді Лаваредо в Італії, пише Sport.ua.
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Марк Падун переміг на етапі Адріатика Іоніка
Для Падуна ця перемога стала другою в професійній кар'єрі на дорослому міжнародному рівні. У минулому році він виграв етап престижної багатоденки Тур Альп.
У червні гонщик Bahrain Merida став чемпіоном України в гонці з роздільним стартом. Першу половину нинішнього сезону Падун практично повністю пропустив через запалення сухожилля.
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