Український велогонщик Падун здобув гучну перемогу на престижних змаганнях в Італії

209 Читать новость на русском
Марк Падун
Марк Падун / Cor Vos

Єдиний представник України в Світовому турі, Марк Падун, став переможцем другого етапу багатоденки Адріатика Іоніка.

Падун вирвав перемогу на фінішному спринті. Етап фінішував на легендарному підйомі Тре чіме ді Лаваредо в Італії, пише Sport.ua.

Читайте також: "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей


Марк Падун переміг на етапі Адріатика Іоніка

Для Падуна ця перемога стала другою в професійній кар'єрі на дорослому міжнародному рівні. У минулому році він виграв етап престижної багатоденки Тур Альп.

У червні гонщик Bahrain Merida став чемпіоном України в гонці з роздільним стартом. Першу половину нинішнього сезону Падун практично повністю пропустив через запалення сухожилля.

blog_ava
Чому депутатам потрібно піднімати зарплату: пояснення журналіста
26 липня
1727
Теги: Новини Спорту Спорт Велоспорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
26 липня 17:19 ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
1238
Трансфери команд УПЛ: онлайн
24 липня 18:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10114
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5464
Статистика "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
26 липня 13:48 Статистика "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
402
Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео
25 липня 23:13 Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео
1210
Новини
Більше новин
Залиште відгук