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Усик – Чісора: з'явилася нова дата поєдинку

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Усик – Чісора: з'явилася нова дата поєдинку / matchroomboxing

Глава K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, коли може відбутися бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Поєдинок мав відбутися 23 травня, проте перенесений на невизначений термін.

Промоутер Усика вважає, що бій з Чісорою може відбутися вже в липні. За словами Красюка, поєдинок повинен відбутися у першу доступну дату.

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Бій з Чісорою перенесений. Ми маємо відкриту дату. 23 травня поєдинок не може відбутися з об'єктивних причин. Він повинен відбутися в першу доступну дату. На наш погляд, ми думаємо, що в липні з'явиться така можливість. Тому ми тримаємо саме цю дату в голові,
– сказав Красюк в ефірі інстаграм-каналу Ukraine Boxing.

Як відомо, Усик та Чісора мали зустрітися 23 травня у Лондоні (Англія) на арені O2. Поєдинок перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

усик – чісора: головне

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Усик – Чісора Олександр Усик Бокс
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