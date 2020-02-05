Усик критичним віршем відповів ветерану АТО, який назвав його мавпою

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) опублікував в Instagram вірш з критикою "голослівних хлопців".

Судячи з усього, вірш, адресований учаснику АТО і засновнику мережі Pizza Veterano Леоніду Остальцеву. Той в ефірі передачі "Є СЕНС" на 5 каналі розкритикував Усика, Ломаченка та інших.

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Вірш наводиться мовою оригіналу:

Может я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить,

А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.

У дописі до посту Усик написав: На словах він Лев Толстой, а насправді холостий. Мир усім.

Леонід Остальцев розкритикував Олександра Усика: дивіться відео