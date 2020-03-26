Усик знову зробив заяву про коронавірус: Не заходьте і не отримуйте інформацію
Олександр Усик вчергове поділився думкою про коронавірус. Український боксер закликав українців не впадати в паніку та рекомендував утриматися від пошуку інформації про коронавірус.
Усик став гостем ефіру телеканалу NewsOne, в якому прокоментував перенесення Олімпіади-2020 у Токіо.
За його словами, для деяких спортсменів Ігри в Токіо були останнім шансом.
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"Якщо це доцільно, то так, її треба переносити. Але особисто моя думка – занадто багато паніки навколо цього всього", – розповів Усик.
За словами 33-річного боксера, паніка породжує паніку.
Ось зараз був гість (в ефірі телеканалу, – Спорт24), він прорекламував свій канал – заходите, отримуйте інформацію. Так ось, не заходьте і не отримуйте інформацію. Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню у крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте,
– заявив Усик.
Усик сказав, що не розуміє, чому про коронавірус багато говорять.
"Ми голову забиваємо зайвим. Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?", – додав боксер.
Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 26 березня підтверджено 164 позитивних тестів на Covid-19. Серед інфікованих – п'ять жертв і тільки одна людина одужала.
Усик та заяви про коронавірус
- Олександр закликав усіх і надалі ходити до храмів. Хоча влада просить утриматися від місць масового скупчення людей, в тому числі й церков.
- Окрім того, боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.
- Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак спортсмен заявив, що ходитиме до церкви щонеділі.
- Колишній футболіст збірної України Євген Левченко розкритикував позицію Усика. Також боксеру "дісталося" від тенісиста Сергія Стаховського.
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