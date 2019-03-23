В Україні не відбудеться матч Першої ліги через колишнього президента команди

У суботу, 23 березня, мав відбутися матч Першої Ліги між "Агробізнесом" з Волочиська та ПФК "Суми". Однак останні не відправилися на гру. І звинуватили у цьому колишнього президента клубу.

Як йдеться на офіційному сайті ФК "Суми", команда та тренерський штаб готувалися до виїзду. Та не відправилися на матч до Волочиська.

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"На сьогоднішній день, через бездіяльність вже колишнього президента Ващенка Сергія Івановича, в ФК "Суми" склалась ситуація, що унеможливлює проведення матчу. Ще напередодні тренерський склад і гравці готувались до виїзду, проте, як стало відомо, ПФЛ не затвердив заявку нашої команди. За останні два тижні новим колективом ФК "Суми" була проведена масштабна робота з комплектування команди, проте, її участь в сьогоднішньому матчі неможлива через вищенаведені причини", – йдеться в заяві клубу.

"Суми" займають 11-те місце у турнірній таблиці. "Агробізнес" же займає 14-ту сходинку. Команди розділяє п'ять очок.

Варто додати, що Сергій Ващенко наприкінці лютого 2019 року заявляв, що "Суми" знімають з участі в чемпіонаті. Однак офіційної інформації ні від ПФЛ, ні від офіційного сайту про це не було. При цьому що Ващенко призначили президентом "Сум" лише на початку лютого 2019 року. До цього він працював на аналогічній посаді у харківському клубі "Кобра", який теж знявся з участі зі змагань у Першій лізі. Відтак у ПФЛ виступали проти такого призначення.

Щодо "Сум", то за повідомленням ЗМІ, у клубу чималі фінансові проблеми. Футболісти, які виступали за команду у першій половині сезону, покинули клуб. Окрім того, "Суми" підозрюють у договірних матчах. Справу розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет.