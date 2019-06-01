Велогонщик побив глядача під час перегонів "Джиро д’Італія": відео

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Мігель Анхель Лопес
Мігель Анхель Лопес / Фото із соцмереж

Під час 20-го етапу велоперегонів "Джиро д’Італія" колумбійський велосипедист "Астани" Мігель Анхель Лопес побив вболівальника.

За декілька кілометрів до фінішу вболівальник завадив Лопесу на підйомі, внаслідок чого велогонщик впав з велосипеда. Він втратив час та відстав від пелетону.

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Лопес відстав на фініші від переможця на 1 хвилину та 49 секунд. Переміг же інший представник "Астани" Пейо Більбао. Його час  5 годин, 46 хвилин та 2 секунди.

Тепер же відставання у загальному заліку Лопеса від лідера – Річарда Карапаса з Movistar зросло до 7 хвилин та 18 секунд. Колумбієць посідає шосте місце у загальному заліку.

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Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт
Джерело: 24 канал
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