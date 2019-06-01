Велогонщик побив глядача під час перегонів "Джиро д’Італія": відео

Під час 20-го етапу велоперегонів "Джиро д’Італія" колумбійський велосипедист "Астани" Мігель Анхель Лопес побив вболівальника.

За декілька кілометрів до фінішу вболівальник завадив Лопесу на підйомі, внаслідок чого велогонщик впав з велосипеда. Він втратив час та відстав від пелетону.

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¡Un espectador tira al suelo a Superman López y éste se lía a golpes con él! ¡¡¡Respeto al ciclista!



@Eurosport_UK #Giro



pic.twitter.com/0b3oiTYI0L — COPEdaleando (@Copedaleando) 1 червня 2019 р.

Лопес відстав на фініші від переможця на 1 хвилину та 49 секунд. Переміг же інший представник "Астани" Пейо Більбао. Його час 5 годин, 46 хвилин та 2 секунди.

Тепер же відставання у загальному заліку Лопеса від лідера – Річарда Карапаса з Movistar зросло до 7 хвилин та 18 секунд. Колумбієць посідає шосте місце у загальному заліку.