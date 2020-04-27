Відновлення чемпіонату України з футболу: УПЛ назвала дату та важливі деталі
Відновлення чемпіонату України з футболу планується на початку червня. Українська Прем'єр-ліга розробила календар догравання сезону 2019/2020.
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, коли може відновитися сезон, повідомляє Sport Arena.
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За його словами, на сьогодні в УПЛ є розроблений проєкт календаря відновлення чемпіонату України, який буде розісланий всім клубам ліги.
Цей календар буде узгоджуватися з Українською асоціацією футболу (УАФ).
За словами Дикого, календар буде передбачати підготовчі збори, щоб футболісти змогли відновити фізичні кондиції.
Орієнтовно на догравання чемпіонату УПЛ знадобиться близько 7 тижнів,
– сказав виконавчий директор УПЛ.
За його словами, відновлення сезону УПЛ залежить від рішення уряду.
Якщо нам дозволять вийти, як і було озвучено, 12 травня, то буде добре. Якщо ні – то тоді будуть внесені корективи, які також будуть обговорені з клубами. Проєкт календаря передбачає конкретні дати – ми плануємо починати на початку червня,
– зазначив Дикий.
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Щодо Першої ліги, то спортивний директор ПФЛ Євген Мороз заявив, що всі команди прагнуть дограти сезон, інформує сайт УАФ.
"Поки що всі наші представники згідно з вимогами перебувають на карантині, утім, це не заважає футболістам підтримувати спортивну форму завдяки індивідуальним заняттям.
Ми постійно контактуємо з керівництвом ФК, тренерами, і тішить, що всі команди ПФЛ збираються продовжити виступи у другій частині сезону", – заявив Мороз.
Фото ФК "Минай"
Президент УАФ Андрій Павелко в ексклюзивному інтерв'ю "Великому Футболу" поділився баченням відновлення футболу в Україні.
За його словами, догравання всіх чемпіонатів – у пріоритеті.
"Національні чемпіонати можуть відновитися тільки після рішень урядів кожної країни про можливість проведення таких змагань.
Якщо є заборона, то асоціація не має права поновлювати змагання і піддавати ризику здоров'я футболістів, тренерів, арбітрів через своїх рішень", – сказав Павелко.
За інформацією ЗМІ, УПЛ може поновитися 13-14 червня.
Після 23 турів лідерство у чемпіонаті України впевнено втримує донецький "Шахтар".
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