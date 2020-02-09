Українець Вихрист за 55 секунд сенсаційно забив першого суперника в профі – відео
У Німеччині українець Віктор Фауст (Вихрист) (1-0, 1 КО) дебютував у професійному боксі з перемоги над білорусом Андрієм Мазаніком (13-11, 10 КО).
Бій тривав всього 55 секунд. Український боксер впевнено декласував свого опонента, здобувши свою першу перемогу на профі-рингу.
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Вихрист почав поєдинок, утримуючи суперника на дистанції лівим джебом. Потім в першій же атаці українець потряс опонента правим боковим. Віктор відчув кров і почав забивати противника жорсткими бічними ударами, а на 55-й секунді бою Мазанік впав, а його команда викинула білий рушник.
Нагадаємо, що 27-річний Вихрист підписав контракт з промоутерською компанією EC в Гамбурзі і не зможе виступити за збірну України на майбутніх Олімпійських іграх. Українець на професійному рингу буде виступати під псевдонімом Віктор Фауст.
Вихрист - золотий медаліст харківського чемпіонату Європи 2017 року ваговій категорії понад 91 кілограм. У році минулому Віктор виграв золоту медаль Європейських ігор в Мінську.
Віктор Вихрист – Андрій Мазанік відео нокауту
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