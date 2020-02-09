24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українець Вихрист за 55 секунд сенсаційно забив першого суперника в профі – відео

102
Віктор Вихрист – Андрій Мазанік: результат та відео бою

У Німеччині українець Віктор Фауст (Вихрист) (1-0, 1 КО) дебютував у професійному боксі з перемоги над білорусом Андрієм Мазаніком (13-11, 10 КО).

Бій тривав всього 55 секунд. Український боксер впевнено декласував свого опонента, здобувши свою першу перемогу на профі-рингу.

Дивіться також: Далакян провів найскладніший захист поясу WBA, але залишив титул чемпіона в Україні – відео

Вихрист почав поєдинок, утримуючи суперника на дистанції лівим джебом. Потім в першій же атаці українець потряс опонента правим боковим. Віктор відчув кров і почав забивати противника жорсткими бічними ударами, а на 55-й секунді бою Мазанік впав, а його команда викинула білий рушник.

Нагадаємо, що 27-річний Вихрист підписав контракт з промоутерською компанією EC в Гамбурзі і не зможе виступити за збірну України на майбутніх Олімпійських іграх. Українець на професійному рингу буде виступати під псевдонімом Віктор Фауст.

Вихрист - золотий медаліст харківського чемпіонату Європи 2017 року ваговій категорії понад 91 кілограм. У році минулому Віктор виграв золоту медаль Європейських ігор в Мінську.

Віктор Вихрист – Андрій Мазанік відео нокауту

 

Соціальний ліфт: чи легко розбагатіти в Україні
сьогодні
5611
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Віктор Вихрист
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
8 лютого 15:46 Гравці не реалізували дев'ять пенальті поспіль в грі за Суперкубок Японії – відео
Ігор Саджениця 448
7 лютого 11:22 Україна зіграє ще 3 товариські матчі: хто стане суперником нашої збірної
Ігор Саджениця 805
8 лютого 10:10 Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпіонського бою, що пройде в Києві
Андрій Тудовші 736
7 лютого 19:35 Український тренер, який працює в епіцентрі коронавірусу Ухані, розповів про ситуацію в місті
Юрій Семенюк 2499
7 лютого 18:57 Скандал із Зозулею в Іспанії: апеляцію "Райо" відхилили, матч дограють за порожніх трибун
Юрій Семенюк 710
Новини
Більше новин
Залиште відгук