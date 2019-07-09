Визначилися перші півфіналістки Вімблдону
У жіночому розряді Вімблдону визначилися перші півфіналістки. Чвертьфінальну стадію подолали Сімона Халеп та Серена Вільямс.
Сімона Халеп – Чжан Шуай 2:0 (7:6, 6:1)
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Сьома ракетка світу Сімона Халеп зуміла перемогти кривдницю Даяни Ястремської. Запекла боротьба була тільки в першому сеті. Тенісистки обмінялися брейками й доля партії визначилася на тай-брейку, де більш успішною була румунка.
У другому сеті Чжан Шуай капітулювала з розгромним рахунком 6:1.
Елісон Ріск – Серена Вільямс 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)
Запекла боротьба точилася у матчі американок Елісон Ріск та Серени Вільямс. Семиразова чемпіонка Вімблдон з труднощами виграла перший сет.
У другій партії вже святкувала успіх кривдниця першої ракетки світу Ешлі Барті. Відтак, доля матчу вирішувалася у третьому сеті. Досвідченій Вільямс все ж вдалося дотиснути свою землячку та вийти у півфінал.