Визначилися перші півфіналістки Вімблдону

У жіночому розряді Вімблдону визначилися перші півфіналістки. Чвертьфінальну стадію подолали Сімона Халеп та Серена Вільямс.

Сімона Халеп – Чжан Шуай 2:0 (7:6, 6:1)

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Сьома ракетка світу Сімона Халеп зуміла перемогти кривдницю Даяни Ястремської. Запекла боротьба була тільки в першому сеті. Тенісистки обмінялися брейками й доля партії визначилася на тай-брейку, де більш успішною була румунка.

У другому сеті Чжан Шуай капітулювала з розгромним рахунком 6:1.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

Елісон Ріск – Серена Вільямс 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)

Запекла боротьба точилася у матчі американок Елісон Ріск та Серени Вільямс. Семиразова чемпіонка Вімблдон з труднощами виграла перший сет.

У другій партії вже святкувала успіх кривдниця першої ракетки світу Ешлі Барті. Відтак, доля матчу вирішувалася у третьому сеті. Досвідченій Вільямс все ж вдалося дотиснути свою землячку та вийти у півфінал.