Визначилися перші півфіналістки Вімблдону

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Сімона Халеп
Сімона Халеп / twitter.com/simobigheart

У жіночому розряді Вімблдону визначилися перші півфіналістки. Чвертьфінальну стадію подолали Сімона Халеп та Серена Вільямс.

Сімона Халеп – Чжан Шуай 2:0 (7:6, 6:1)

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Сьома ракетка світу Сімона Халеп зуміла перемогти кривдницю Даяни Ястремської. Запекла боротьба була тільки в першому сеті. Тенісистки обмінялися брейками й доля партії визначилася на тай-брейку, де більш успішною була румунка.

У другому сеті Чжан Шуай капітулювала з розгромним рахунком 6:1.

Елісон Ріск – Серена Вільямс 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)

Запекла боротьба точилася у матчі американок Елісон Ріск та Серени Вільямс. Семиразова чемпіонка Вімблдон з труднощами виграла перший сет.

У другій партії вже святкувала успіх кривдниця першої ракетки світу Ешлі Барті. Відтак, доля матчу вирішувалася у третьому сеті. Досвідченій Вільямс все ж вдалося дотиснути свою землячку та вийти у півфінал.

 

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Теги: Новини Спорту Вімблдон Спорт Теніс
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