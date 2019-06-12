"Волинь" отримала технічну поразку у матчі з "Карпатами"

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Волинь – Карпати: рішення КДК УАФ
Волинь – Карпати: рішення КДК УАФ / ФК "Карпати"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ присудив "Волині" технічну поразку у стиковому матчі за право грати в УПЛ з "Карпатами".

Матч був перерваний за рахунку 3:1 на користь львів'ян. Технічна поразка передбачає рахунок 0:3. Про це повідомляє Tribuna.com.ua.

Дещо раніше: Зірваний матч "Волині" та "Карпат": в УПЛ виступили із заявою

Як відомо, перехідний матч між луцькою "Волинню" та львівськими "Карпатами" за право зіграти в УПЛ так і не був закінчений. Арбітр матчу Максим Козиряцький покинув поле достроково та не дав фінальний свисток.

"Карпати" до цього часу вели у рахунку 3:1. Тож за сумою двох матчів саме вони здобули право залишилися в УПЛ. Але коли вже йшов доданий арбітром час, декілька вболівальників "Волині" вибігли на поле. В одного з них в руках був уламок стільця, яким він запустив в арбітра матчу.

Дивіться відео, як фанат запустив стільцем у арбітра матчу "Волинь" – "Карпати"

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Новини Спорту УПЛ
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