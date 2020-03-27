Воротар "Шахтаря" П'ятов став амбасадором спортивного банку

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов вирішив спробувати, щось нове та прийняв пропозицію стати амбасадором спортивного банку sportbank. Футболіст стане героєм рекламних кампаній банку.

Угода розрахована до квітня 2021 року.Як наголосив П'ятов, йому подобається цей банк, як вони фокусуються на спортивну нішу.

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Співзасновники розповіли воротарю про свої майбутні плани та мрії.

Мені подобається, що мобільний банк sportbank – це не тільки бізнес, а ще й підтримка, мотивація спортсменів, марафонців, бігунів і всіх українців, які за активний спосіб життя. Я поділяю цінності проєкту і буду допомагати команді утримувати високу мотивацію до спорту і здорового способу життя,

– сказав П'ятов.



Андрій П'ятов – амбасадор спортивного банку

Співзасновник банку розповів про те, чому компанія вибрала П'ятова. Цей спортивний банк створений для того, щоб допомагати українцям, які цікавляться спортом, тримати темп і освоювати нові можливості. Андрій, на їх погляд, ідеально вливається в команду і буде допомагати засновникам об'єднувати спорт, естетику, технологічність і взаємну підтримку.

Sportbank – це перший спортивний мобільний банк в Україні. У настільки класичному продукті ми поєднали два важливих аспекти для прогресивних українців: технологічність і мобільність в фінансових питаннях. Це своєрідний особистий код, атрибут спортсмена, вболівальника.

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