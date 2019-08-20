Вперше в історії у матчі ATP-тура переміг глухий тенісист

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Лі Док Хі
Лі Док Хі / Фото з відкритих джерел

Лі Док Хі з рахунком 7:6, 6 1 обіграв Генрі Лааксонена в першому колі турніру в Вінстон-Сейлемі. 21-річний кореєць став першим глухим тенісистом, який виграв матч рівня ATP.

Після перемоги Лі Док Хі прокоментував своє досягнення.

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Через інвалідність з мене сміялися. Говорили, що мені не варто грати. Було важко, але друзі та сім’я допомогли це подолати. Я хотів показати всім, що можу стати тенісистом.

Якщо у вас є порушення слуху, не потрібно опускати руки. Завзято працюйте, і тоді досягнете будь-якої мети. У наступному матчі у мене буде такий же настрій. Зроблю все можливе. Подивимося, що з цього вийде,
– розповів Лі.

Один з колишніх суперників глухого тенісиста Теніс Сандгрен зізнався, яку роль грає слух під час гри.

"Звук удару дає розуміння того, як пробив ваш суперник. Але якщо ви не чуєте його, то повинні володіти приголомшливою майстерністю і божевільним талантом", – зазначив американець.

Лі Док Хі з дитинства страждає відсутністю слуху. Під час матчів 21-річний південнокореєць не чує трибуни і суддів і орієнтується виключно по жестам.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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