WBC зобов'язала Уайлдера провести бій з Брізілом: відомо дату

Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій чемпіона Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) проти Домініка Брізіла (20-1, 18 КО).

Тепер команди боксерів повинні прийти до угоди про поєдинок. Очікується, що зустріч відбудеться 18 травня, повідомляє Boxingnews.

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WBC дав промоутерам двох боксерів місяць на переговори. Якщо сторони не узгодять деталі поєдинку, то 4 квітня WBC в Мехіко проведе промоутерські торги.

Брізіл влітку 2016 року вже намагався завоювати чемпіонський титул, але нокаутом поступився Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО). Після першої поразки в кар'єрі суперник Уайлдера провів три переможні бої і піднявся на дев'яте місце в рейтингу найкращих супертяжів світу за версією BoxRec.

Деонтей Уайлдер в останньому бою завдяки двом нокдаунам домігся нічиєї в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі і зберіг за собою статус чемпіона світу за версією WBC.

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