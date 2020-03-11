Як воротар "Минаю" відбив три пенальті та сам забив у матчі Кубка України: відео

Головним героєм матчу 1/4 фіналу Кубка України між "Минаєм" та "Інгульцем" став воротар закарпатського клубу Андрій Попович.

Сам матч закінчився внічию 1:1, тож переможця визначали у серії пенальті. Команди завдали по дев'ять ударів.Андрій Попович відбив три удари (ще одного разу Лупашко пробив мимо). І саме Попович завдавав дев'ятий удар своєї команди, реалізувавши його. Натомість воротар "Інгульця" Богдан Шуст свій момент не реалізував.

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Загалом Попович відбив удари Бартуловіча, Квасного та Шуста.

Відео відбитих пенальті воротарем "Минаю"

Свого суперника у півфіналі Кубка України "Минай" отримає в п'ятницю, 13 березня. Жеребкування о 13:00.