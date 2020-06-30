Якщо Лопес зловить Ломаченка, то нокаутує його: тренер Ортіс про суперника українця
Тренер Вірджіл Ортіс вважає, що у Лопеса є багато шансів, щоб покласти українця на ринг. Але не виключає, що більший досвід Ломаченка допоможе йому завдавти поразки американцю.
Наставник Вірджіл Ортіс-старший розповів про сили боксерів у цьому поєдинку у інтерв'ю для YouTube-каналу EsNews.
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Він вважає, що Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) може побити Василя Ломаченка (14-1, 11 КО).
За його словами, Теофімо не надто добре виступав у любителях, але досягнув успіху в професіоналах. Американець навіть не потрапив в олімпійську команду.
Ортіс-старший зазначив, що на Лопеса ніхто навіть не ставив, що він так добре вистрілить у професіоналах.
Він може побити Ломаченко. У Теофімо величезні шанси, завдяки потужному удару. Питання тільки в досвіді американця.
Якщо Лопес зловить Ломаченко, то нокаутує. У нього відмінний удар,
– заявив Ортіс-старший.
Додамо, що Ортіс-старший є тренером і батьком перспективного в напівсередній вазі Вірджіла Ортіса-молодшого (15-0, 15 КО).
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій між боксерами мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.