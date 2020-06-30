Тренер Вірджіл Ортіс вважає, що у Лопеса є багато шансів, щоб покласти українця на ринг. Але не виключає, що більший досвід Ломаченка допоможе йому завдавти поразки американцю.

Наставник Вірджіл Ортіс-старший розповів про сили боксерів у цьому поєдинку у інтерв'ю для YouTube-каналу EsNews.

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Сильний суперник для українця

Він вважає, що Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) може побити Василя Ломаченка (14-1, 11 КО).

За його словами, Теофімо не надто добре виступав у любителях, але досягнув успіху в професіоналах. Американець навіть не потрапив в олімпійську команду.

Ортіс-старший зазначив, що на Лопеса ніхто навіть не ставив, що він так добре вистрілить у професіоналах.

Він може побити Ломаченко. У Теофімо величезні шанси, завдяки потужному удару. Питання тільки в досвіді американця.

Якщо Лопес зловить Ломаченко, то нокаутує. У нього відмінний удар,

– заявив Ортіс-старший.

Додамо, що Ортіс-старший є тренером і батьком перспективного в напівсередній вазі Вірджіла Ортіса-молодшого (15-0, 15 КО).

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