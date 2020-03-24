Японія спростувала інформацію про перенесення Олімпіади-2020
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не приймав рішення про зміну термінів проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо, заявили в Японії.
Про це повідоляє японське видання Sankei Shimbun. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга заявив, що остаточного рішення не було прийнято.
До теми Олімпіада-2020: оргкомітет взяв 4 тижні на прийняття рішення щодо перенесення Ігор
Зараз рішення немає,
– сказав Суга.
Зазначимо, що розглядають можливість перенести Олімпіаду на різні дати, а також провести без глядачів. У кращому випадку Ігри можуть відкласти на місяць або 45 днів, в гіршому – перенести на рік або два.
Оргкомітет заявив, що остаточне рішення щодо Ігор не прийнято, і обговорення будуть завершені протягом наступних чотирьох тижнів.
"Скасування Ігор в Токіо не стоїть на порядку денному", – відповіли в оргкомітеті.
Остаточне рішення прийме Міжнародний олімпійський комітет (МОК), але позиція Японії буде важливим фактором при прийнятті рішення.
Додамо, що Олімпіада-2020 в Токіо повинна відбутися з 24 липня по 9 серпня. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів. Бюджет Олімпіади вже перевищив 12 мільярдів доларів.
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