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Японія спростувала інформацію про перенесення Олімпіади-2020

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Олімпіада-2020 / eurosport.ro

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не приймав рішення про зміну термінів проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо, заявили в Японії.

Про це повідоляє японське видання Sankei Shimbun. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга заявив, що остаточного рішення не було прийнято.

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Зараз рішення немає,
– сказав Суга.

Зазначимо, що розглядають можливість перенести Олімпіаду на різні дати, а також провести без глядачів. У кращому випадку Ігри можуть відкласти на місяць або 45 днів, в гіршому – перенести на рік або два.

Оргкомітет заявив, що остаточне рішення щодо Ігор не прийнято, і обговорення будуть завершені протягом наступних чотирьох тижнів.

"Скасування Ігор в Токіо не стоїть на порядку денному", – відповіли в оргкомітеті.

Остаточне рішення прийме Міжнародний олімпійський комітет (МОК), але позиція Японії буде важливим фактором при прийнятті рішення.

Додамо, що Олімпіада-2020 в Токіо повинна відбутися з 24 липня по 9 серпня. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів. Бюджет Олімпіади вже перевищив 12 мільярдів доларів.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Олімпіада-2020
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