Ястремська впевнено вийшла в наступне коло Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала перше коло Вімблдону. У Лондоні українка здолала опір італійки Каміли Джорджі.

Даяна Ястремська – Каміла Джорджі 2:0 (6:3, 6:3)

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У першому сеті Даяна двічі програла на своїй подачі, проте тричі зуміла зробити брейк. Це дозволило українці виграти першу партію з рахунком 6:3.

Другий сет розвивався за сценарієм першої партії. Даяна знову двічі не захистила свою подачу, але чотири рази була успішною на прийомі. Відтак, знову 6:3 на користь Ястремської.

Усього поєдинок тривав одну годину та вісім хвилин. У наступному раунді українка зустрінеться з американкою Софією Кенін.

Також перше коло подолала найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна. Для Еліни це перша перемога у цьому сезоні на трав'яних кортах.