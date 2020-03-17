УЄФА переніс Євро-2020
УЄФА на екстреному засіданні 17 березня прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.
УЄФА прийняв рішення, що чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Попередні дати проведення 11 червня – 11 липня.
Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
В УЄФА прийняли таке рішення, щоб дати можливість дограти європейські футбольні ліги.
Раніше Федерації футболу Італії, Румунії та інші закликали УЄФА перенести турнір.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА виставив вимогу перед клубами та національними лігами – компенсацію в розмірі 300 мільйонів євро за перенесення Євро-2020.
Це ніби та сума, яка необхідна для проведення турніру у 2021 році.
Що відомо про коронавірус?Станом на 17 березня вірусом заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб. У Європі найбільше потерпає Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. Усі, окрім Франції, приймуть Євро-2020.
У яких містах має пройти чемпіонат Європи?
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Вибір редакції
-
УЄФА вимагає 300 мільйонів євро від клубів через перенесення Євро-2020сьогодні , 09:45
-
Дострокове завершення УПЛ, перша смерть футболіста від коронавіруса: новини спорту 16 березнясьогодні , 07:30
-
"Шахтар" можуть визнати чемпіоном, а "Динамо" залишити без Ліги чемпіонів: все через коронавірус16 березня , 18:13