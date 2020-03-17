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УЄФА переніс Євро-2020

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УЄФА переніс Євро-2020 / uefa

УЄФА на екстреному засіданні 17 березня прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.

УЄФА прийняв рішення, що чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Попередні дати проведення 11 червня – 11 липня.

Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

В УЄФА прийняли таке рішення, щоб дати можливість дограти європейські футбольні ліги.

Раніше Федерації футболу Італії, Румунії та інші закликали УЄФА перенести турнір.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА виставив вимогу перед клубами та національними лігами – компенсацію в розмірі 300 мільйонів євро за перенесення Євро-2020.

Це ніби та сума, яка необхідна для проведення турніру у 2021 році.

Що відомо про коронавірус?Станом на 17 березня вірусом заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб. У Європі найбільше потерпає Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. Усі, окрім Франції, приймуть Євро-2020.

У яких містах має пройти чемпіонат Європи?

  • Амстердам (Нідерланди)
  • Баку (Азербайджан)
  • Більбао (Іспанія)
  • Бухарест (Румунія)
  • Будапешт (Угорщина)
  • Копенгаген (Данія)
  • Дублін (Ірландія)
  • Глазго (Шотландія)
  • Лондон (Англія)
  • Мюнхен (Німеччина)
  • Рим (Італія)
  • Санкт-Петербург (Росія)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Євро-2020
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