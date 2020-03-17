УЄФА переніс Євро-2020

УЄФА на екстреному засіданні 17 березня прийняв рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2020. Турнір офіційно перенесено через коронавірус.

УЄФА прийняв рішення, що чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Попередні дати проведення 11 червня – 11 липня.

Це важливо Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

В УЄФА прийняли таке рішення, щоб дати можливість дограти європейські футбольні ліги.

Раніше Федерації футболу Італії, Румунії та інші закликали УЄФА перенести турнір.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що УЄФА виставив вимогу перед клубами та національними лігами – компенсацію в розмірі 300 мільйонів євро за перенесення Євро-2020.

Це ніби та сума, яка необхідна для проведення турніру у 2021 році.

Що відомо про коронавірус?Станом на 17 березня вірусом заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб. У Європі найбільше потерпає Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. Усі, окрім Франції, приймуть Євро-2020.

У яких містах має пройти чемпіонат Європи?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

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