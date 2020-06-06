Українська тенісистка Еліна Світоліна з кінця 2018 року зустрічається з французьким колегою Гаелем Монфісом. Влітку минулого року одеситка привезла бойфренда на батьківщину, і розповіла, що привело його в найбільший захват після відвідин України.

Світоліна розповіла в інтерв'ю популярному журналу Vogue про свої стосунки з Монфісом. Найбільше француза вразив український борщ.

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"З Гаель ми зустрілися трохи більше року тому в Парижі. Знайомі були давно, тому що часто виступали на одних і тих же турнірах, але особливо ніколи не спілкувалися – так, пара коротких розмов. Одного разу я приїхала в Париж і раптово отримала від нього запрошення піти в бар. Виявляється, він давно стежив за мною в Instagram і коли побачив, що я в Парижі, то вирішив не втрачати час. Після того вечора ми зустрілися на наступний день і вже гуляли по місту кілька годин, пройшли пішки близько 10 кілометрів. Так все і закрутилося", – сказала тенісистка.

Гаель вже був в Україні, де познайомився з моєю бабусею, яка закохала його в український борщ. З батьками він був знайомий раніше, так як іноді вони приїжджають до мене на турніри. Мені було важливо, щоб бабуся, одна з найважливіших людей в моєму житті, побачила його. З родиною Гаеля я теж знайома. До речі, з його родичами я практикую свій французький, так як вдома ми в основному спілкуємося по-англійськи.

Коли Світоліна повернеться на корт

Наразі українська тенісистка вимушена підтримувати форму у спортзалі без офіційних поєдинків.

Очікується, що Еліна зіграє на виставковому турнірі в Німеччині, який розпочнеться 13 липня у Берліні.

У змаганнях візьмуть участь 6 чоловіків і 6 жінок. Спортсмени розіграють 200 тисяч євро. По 100 тисяч чоловіки і жінки.

Турнір пройде без глядачів, але буде транслюватися по телебаченню.