Затверджено дати й час початку матчів 11 та 12 турів УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 11 та 12 турів Favbet Ліги.

В 11-у турі варто відзначити львівське дербі. Також цей тур відбудеться перед матчами єврокубків, тож "Шахтар" знову проведе свій матч ще у п'ятницю.

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У 12-у турі, який є дзеркальним до 1-го туру, варто виділити матч "Шахтар" – "Олександрія". У першому матчі сезону олександрійці намагалися дати бій лідеру, і навіть вели у рахунку, але у підсумку поступилися.

11 тур

18 жовтня, п'ятниця

Шахтар – Колос. 19:00

19 жовтня, субота

Карпати – Львів. 14:00

Зоря – Десна. 17:00

20 жовтня, неділя

Маріуполь – Дніпро-1. 14:00

Динамо – Олександрія. 17:00

Олімпік – Ворскла. 19:30

12 тур

26 жовтня, субота

Маріуполь – Колос. 14:00

Олімпік – Дніпро-1. 17:00

Зоря – Ворскла. 17:00

27 жовтня, неділя

Львів – Десна. 14:00

Шахтар – Олександрія. 17:00

Динамо – Карпати. 17:00