Затверджено дати й час початку матчів 11 та 12 турів УПЛ
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 11 та 12 турів Favbet Ліги.
В 11-у турі варто відзначити львівське дербі. Також цей тур відбудеться перед матчами єврокубків, тож "Шахтар" знову проведе свій матч ще у п'ятницю.
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У 12-у турі, який є дзеркальним до 1-го туру, варто виділити матч "Шахтар" – "Олександрія". У першому матчі сезону олександрійці намагалися дати бій лідеру, і навіть вели у рахунку, але у підсумку поступилися.
11 тур
18 жовтня, п'ятниця
Шахтар – Колос. 19:00
19 жовтня, субота
Карпати – Львів. 14:00
Зоря – Десна. 17:00
20 жовтня, неділя
Маріуполь – Дніпро-1. 14:00
Динамо – Олександрія. 17:00
Олімпік – Ворскла. 19:30
12 тур
26 жовтня, субота
Маріуполь – Колос. 14:00
Олімпік – Дніпро-1. 17:00
Зоря – Ворскла. 17:00
27 жовтня, неділя
Львів – Десна. 14:00
Шахтар – Олександрія. 17:00
Динамо – Карпати. 17:00
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