Збірну Росії можуть відсторонити від Євро-2020

Збірну Росії з футболу можуть відсторонити від чемпіонату Європи 2020 року. Також Санкт-Петербург можуть позбавити права приймати матчі Євро-2020. Причиною є скандал довкола РУСАДА.

Daily Mail повідомляє, що Росію відсторонять від участі в спортивних змаганнях і позбавлять права проводити турніри, якщо буде доведено факт підробки інформації московської лабораторії РУСАДА.

Читайте також: Шансів нуль: у Росії визнали ймовірність дискваліфікації на Олімпіаді-2020 через допінг

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА? Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

Виконавчий комітет WADA збереться 9 грудня щоб розглянути офіційну рекомендацію від незалежного комітету. Очікується, що він закликатиме відкликати ліцензію у РУСАДА.

Якщо Спортивний арбітражний суд не прийме апеляцію Росії та погодиться з санкціями, РФ можуть відсторонити від Олімпіади та Паралімпіади в Токіо, а також від Євро-2020.

Крім того, під питанням буде проведення матчів Євро-2020 у Санкт-Петербурзі.

Це важливо: Росія вела стеження за віцепрезиденткою ВАДА Хеллеланд, у справу втрутилася Служба безпеки

Збірна Росії з футболу вже вийшла на чемпіонат Європи та гарантовано гратиме в групі B. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групи B та поєдинок 1/4 фіналу.