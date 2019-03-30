Жіноча збірна України з карате виграла чемпіонат Європи

Золоті медалі чемпіона Європи завоювала в командному куміте жіноча збірна України з карате. Змагання відбуваються в Іспанії у місті Гвадалахара.

У фіналі наші дівчата перемогли команду Туреччини з рахунком 2:1, пише "Укрінформ". Сталося це 30 березня.

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За збірну України виступали:

Анжеліка Терлюга,

Галина Мельник,

Аніта Серьогіна,

Діана Шестак.



Збірна України з карате – чемпіони Європи

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з карате українці здобули ще дві медалі: Аніта Серьогіна у ваговій категорії до 61 кілограма та Станіслав Горун у категорії до 75 кілограмів вибороли бронзу.

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