Жіноча збірна України з карате виграла чемпіонат Європи
Золоті медалі чемпіона Європи завоювала в командному куміте жіноча збірна України з карате. Змагання відбуваються в Іспанії у місті Гвадалахара.
У фіналі наші дівчата перемогли команду Туреччини з рахунком 2:1, пише "Укрінформ". Сталося це 30 березня.
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За збірну України виступали:
Анжеліка Терлюга,
Галина Мельник,
Аніта Серьогіна,
Діана Шестак.
Збірна України з карате – чемпіони Європи
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з карате українці здобули ще дві медалі: Аніта Серьогіна у ваговій категорії до 61 кілограма та Станіслав Горун у категорії до 75 кілограмів вибороли бронзу.
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