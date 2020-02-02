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Зінченко став другим українцем, який був вилучений у матчах АПЛ

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Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему" / twitter.com/OptaJoe

Український футболіст Олександр Зінченко отримав червону картку у матчі за "МанСіті" проти "Тоттенхему". Він став другим українцем в історії, якого вилучали у матчах АПЛ

У матчі проти "Тоттенхема" Зінченко на 42-й хвилині отримав першу жовту картку. А на 60-й хвилині за фол проти суперника – ще одне попередження. І він достроково покинув поле. Після цього "Тоттенхем" двічі забив та виграв матч.

Як це було: Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу після цього забили – відео

Для Олександра Зінченка це вилучення стало першим у кар'єрі.

Натомість він став другим українцем, якого вилучали в матчах АПЛ. До нього червону картку в матчі отримував Олег Лужний. Це було 30 січня 2002 року, коли його "Арсенал" грав проти "Блекберна" на виїзді. "Каноніри" тоді перемогли 3:2.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко
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