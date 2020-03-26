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Зірковим українським тренером цікавилися два клуби з Росії – "ТаТоТаке"

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Віктор Скрипник / ФК "Зоря"

Головним тренером "Зорі" Віктором Скрипником восени і навесні цього року цікавилися клуби російської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський. Це "Локомотив" і московське "Динамо".

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Також Співаковський повідомив, що його джерела спростовують інформацію журналіста Олега Ящука про домовленість Скрипника з "Динамо". Але, можливо, велися кулуарні переговори. Повідомляється, що в контракті фахівця є сума відступних – 500 тисяч євро.

Нещодавно президент "Динамо" Ігор Суркіс також заперечив переговори з тренером "Зорі".

  • На початку літа 2019 року Віктор Скрипник несподівано очолив луганську "Зорю". Скрипник має досвід роботи головного тренера у європейському футболі. Спочатку він керував молодіжними командами німецького "Вердера".
  • 25 жовтня 2014 року був представлений як головний тренер "Вердера", який очолював до вересня 2016 року. з 2018 року був головним тренером футбольного клубу "Рига", з якою виграв чемпіонат і кубок Латвії. Був визнаний найкращим тренером Латвії 2018 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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