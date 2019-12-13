Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на центральний матч туру УПЛ

У суботу, 14 грудня, "Зоря" на власному полі прийматиме лідера чемпіонату України "Шахтаря" в 18 турі. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Зоря – Шахтар. Прогноз букмекерів

На даний момент "Зоря" має в своєму активі 34 очки, здобутих в 17 матчах, завдяки чому йде другою у таблиці, відстаючи від "Шахтаря" на 13 пунктів. У недавніх поєдинках підопічні Віктора Скрипника поліпшили свої результати, вигравши 6 з 8 останніх зустрічей.

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За 17 турів чемпіонату України "кроти" змогли заробити 47 балів. Це робить їх беззаперечними лідерами загальнокомандного рейтингу УПЛ.

Нагадаємо, що матч "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 14 грудня. Початок зустрічі – о 17:00

Прогноз Marathon bet

Попри хорошу форму "Зорі" донецький клуб є очевидним фаворитом поєдинку. Фахівці оцінюють шанси "Шахтаря" здобути перемогу в грі коефіцієнтом 1,61. Водночас експерти не вірять у господарів. На їх перемогу букмекери дають коефіцієнт 5.

Дещо більше шансів у "Зорі" зіграти внічию: такий результат гри фахівці оцінили коефіцієнтом 4,20. Хороший коефіцієнт букмекери Marathon bet дають на те, що "Шахтар" і "Зоря" не підуть з поля без забитих голів. Коефіцієнт на це 1,66.

Прогноз MelBet

Фахівці MelBet пропонують вгадати рахунок поєдинку "Шахтаря" – "Зоря". Востаннє "мужики" перемагали "Шахтар" ще у 2017 році з рахунком 2:1. На перемогу "Зорі" з таким рахунком букмекери дають коефіцієнт 14.

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У жовтні 2018 року команда ще Юрія Вернидуба відібрала очки в "Шахтаря" у Харкові, зігравши 1:1. Коефіцієнт на такий рахунок у грі – 7,5.

Прогноз Pari Match

У новому сезоні "Шахтар" надзвичайно багато забиває, відтак перемога приходить сама собою. Коефіцієнт на те, що "гірники" переможуть і ТБ 2.5 – 2,25. Якщо ж донеччани здобудуть звитягу, але ТМ 2.5 – коефіцієнт 4,70.

"Зоря" у новому сезоні не цурається багато пропускати, але підопічні Віктора Скрипника сильні в атаці. Коефіцієнт на те, що "Зоря" не програє і ТБ 2.5 – 4,80. Якщо ж господарі не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт 4,10.