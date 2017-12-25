Спорт IQ. Стрілецький спорт

Світ стрілецького спорту, світ холоднокровності та мисливського азарту. З якою зброєю здобувають трофеї майстри цієї давньої олімпійської дисципліни та яку роль у ній відіграє психологія. Який він ідеальний постріл і чи можна стати успішним стрільцем із не надто хорошим зором.

Полювання на тарілки або, як зазвичай називають це заняття, – стендова стрільба. Українцям є чим похизуватися у цьому виді спорту. Щоб досягнути тут успіху необхідні холодний розум, треноване око і чималі кошти на якісну партнерку.

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Витримка, холоднокровність, терплячість і численні години тренувань. Той, для кого чужі ці поняття, навряд чи затримаються тут надовго. Хоча, з іншого боку, вхідний квиток тут безкоштовний. Для цього виду спорту немає жодних обмежень, спробувати себе зможе кожен, не залежно від ваги, зросту і навіть природного таланту.

Про особливості цього виду спорту – дивіться у програмі.