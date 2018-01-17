Спорт IQ. Вітрильний спорт

У вітрильному спорті роль потужного мотора виконує вітер. Але просто плести за течією не вийде. Для перемоги у вітрильних гонках необхідні сила та витривалість. Ну, і, звісно, неабиякий інтелект.

Адреналін та пекельні навантаження. Вітрильний спорт – далеко не романтичне хобі, це ризиковане і драйвове заняття.

Сучасний вітрильний спорт неможливо уявити без новітніх технологій. Досягнення науки зробили справжню революцію у перегонах на яхтах. А нові способи виробництва вітрильників дозволяють спортсменам долати десятки тисяч кілометрів.

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Турніри організовують не лише в морях та океанах, а й на річках та на озерах. Змагання бувають різними: командні чи індивідуальні, одноденні та цілі чемпіонати з накопичувальною системою очок.

Про правила гри у вітрильному спорті – дивіться у програмі.