Два роки вважався зниклим безвісти: росіяни на Донеччині вбили українського дзюдоїста

Сумну звістку підтвердила обласна федерація дзюдо Дніпропетровщини. В організації згадали як спортивні досягнення чоловіка, так і проявлену ним мужність у захисті своєї Батьківщини.

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Загинув Іван Ременюк

Іван Ременюк займався дзюдо у Дніпрі під керівництвом тренера Олександра Лєнкова. Мав успіхи на обласному та національному рівнях.

До ЗСУ спортсмен приєднався ще до повномасштабного вторгнення росіян. Загалом провів у війську 7 років, мав звання лейтенанта та позивний "Дніпро". Служив у 122-му батальйоні 113-ї бригади територіальної оборони у стрілецькому взводі.

Іван Ременюк / фото Дніпропетровської обласної федерації дзюдо

У листопаді 2024 року Іван вирушив на позицію біля Роздольного Донецької області, після чого надійшла інформація про його поранення та можливу загибель. Майже два роки офіційно мав статус зниклого безвісти. Підтвердити смерть героя вдалося лише у липні 2026 року після отримання даних щодо збігу ДНК.

Співчуття рідним та близьким від Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Завжди в нашій пам’яті. Вічна слава Герою!– написали колеги дзюдоїста.

Поховали Івана Ременюка у рідному Дніпрі.