Трагедія сталася 7 жовтня під час виступу з мексиканського реслінгу – видовищного шоу, де бійці виконують складні акробатичні прийоми та розігрують заздалегідь продумані сюжети. Цього разу постановочний поєдинок завершився смертю людини, повідомляє El Heraldo.

Небезпечний прийом завершився трагедією

36-річний реслер, який виступає під псевдонімом Син Фішмана, під час поєдинку застосував проти судді небезпечний прийом "мартінете". Він схопив 75-річного Херардо Пінеду, відомого у світі реслінгу як Ель Бухо, та кинув його головою вниз на настил рингу.

"Мартінете" вважається забороненим прийомом у мексиканському реслінгу через високий ризик серйозних травм. Після удару Ель Бухо не зміг самостійно підвестися.

На місце події оперативно прибули медики, однак врятувати суддю не вдалося. Лікарі констатували його смерть.

За даними джерела, правоохоронці затримали Сина Фішмана. Наразі спортсмену інкримінують ненавмисне вбивство. Розслідування має встановити всі обставини смертельного інциденту.

Чим особливий мексиканський реслінг

Мексиканська луча лібре – це не звичайний спортивний поєдинок, а масштабне театралізоване шоу. Його невіддільними частинами є яскраві маски, акробатичні стрибки, складні прийоми та сюжетне протистояння персонажів.

У 2018 році луча лібре отримала статус об'єкта нематеріальної культурної спадщини Мехіко. Головна мета реслерів полягає не лише у перемозі над суперником, а й у створенні видовищної історії та сильних емоцій для глядачів.

Втім, попри театралізований характер шоу, виконання небезпечних прийомів вимагає суворого дотримання правил безпеки.