Підтримати національну команду до Словаччини приїхали сотні українців. За менш ніж годину до початку поєдинку вони організованою колоною вирушили до стадіону, створивши справжню футбольну атмосферу на вулицях міста, передає кореспондент 24 Каналу з місця.

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Українські фанати влаштували гучний марш у Кошице

Дорогою до арени вболівальники не припиняли співати українських патріотичних пісень та скандувати футбольні гасла. Лунали традиційні кричалки на підтримку збірної, а також відомі вигуки на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Сотні голосів об'єдналися в одну гучну колону, яка рухалася в напрямку стадіону. Українські прапори та синьо-жовта символіка додавали ході особливого колориту.

Фани не лише демонстрували підтримку футболістам, а й нагадували про Україну далеко за її межами. Атмосфера маршу була по-справжньому гарячою ще до того, як команди вийшли на поле.

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Перед матчем Україна – Грузія запалали фаєри

Не обійшлося й без традиційного вогняного шоу. Біля стадіону українські вболівальники запалили фаєри під гучні вигуки "Україно, вперед!".

Червоний дим, українські прапори та потужні скандування перетворили передматчеву зустріч фанатів на яскраве видовище. Вболівальники зарядили збірну на боротьбу та продемонстрували, що навіть на виїзді команда може розраховувати на гучну підтримку.

Вже на 2-й хвилині матчу Данило Сікан забив гол у ворота грузинів, вивівши українців уперед.