У Росії на весіллі застрелили відомого самбіста

Інцидент стався в Махачкалі під час святкування весілля в одному з банкетних залів. Обставини вбивства наразі з'ясовують правоохоронці, які розглядають кілька версій розвитку подій, повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про вбивство самбіста

За попередніми даними, між гостями спалахнула словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Видання "Матч ТВ" повідомляє, що один із нетверезих учасників конфлікту дістав зброю та вистрілив у Давудова. Водночас "Спорт-Експрес" наводить іншу версію: нібито спортсмен вийшов на вулицю, де по ньому відкрили вогонь із чорної Toyota Camry, що проїжджала повз.

Одна з куль влучила самбісту в голову. Очевидці та медики намагалися врятувати чоловіка й доправили його до лікарні, однак поранення виявилися смертельними.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. У Махачкалі оголосили план "Перехват". Інформації про затримання підозрюваних наразі немає.

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Якими були спортивні досягнення Давудова

Вацилов Давудов народився 29 березня 1995 року в Дагестані. У 2009 році переїхав до Махачкали, де почав займатися єдиноборствами та виступав у важкій ваговій категорії.

У самбо спортсмен здобув бронзову медаль чемпіонату Росії у 2023 році. Також він мав вагомі результати у дзюдо, де отримав звання майстра спорту Росії.

У 2016 році Давудов виграв Кубок Європи в Оренбурзі. Крім того, він тричі ставав бронзовим призером Кубка Росії з дзюдо.

Нагадаємо, в Австралії боксер майже до смерті забив свого суперника на рингу.