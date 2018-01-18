Спостерігач СММ ОБСЄ загинув на Донбасі

Представники так званої "Луганської народної республіки" у Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню СЦКК повідомили, що в підконтрольному Києву Краматорську загинув представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Віталій Зара.

Як повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости", цю інформацію підтвердив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

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За його словами, спостерігач місії загинув внаслідок автокатастрофи.

"Відзначу і вже відому сумну новину: сьогодні рано вранці в автокатастрофі в Краматорську загинув співробітник СММ ОБСЄ. Від імені контактної групи та себе особисто висловлюю глибокі співчуття сім'ї та рідним загиблого, а також керівнику СММ ОБСЄ", – зауважив він.

Зауважимо, що деталі інциденту дипломат так і не оприлюднив.