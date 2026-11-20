На сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб йдеться про те, що у справі №910/7393/24 розглядають вимоги до підсанкційного колишнього власника банку Віктора Поліщука, який також володіє мережею "Ельдорадо" та є ексвласником київського ТЦ "Гулівер", що через борги торік перейшов консорціуму держбанків. А також інших осіб, пов'язаних із фінустановою.

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Цікаво те, що Віктор Поліщук уже під час повномасштабної війни виїздив за кордон на відпочинок на сумнівних правових підставах, як волонтер, а пов'язана з ним компанія придбала елітні автомобілі на мільйони гривень, частину з яких намагалися вивезти за кордон, йдеться у розслідуванні "Схем".

Що відомо про справу банку "Михайлівський"?

Наразі Фонд гарантування вкладів намагається стягнути з Поліщука та інших пов'язаних осіб банку "Михайлівський" близько 682 мільйонів гривень, що були виведені на підконтрольні Поліщуку компанії у травні 2016 року, буквально за кілька днів до визнання банку неплатоспроможним.

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Тоді єдиний акціонер банку, компанія ТОВ "ЕКОСІПАН", що майже повністю належала Поліщуку, передала портфель прибуткових споживчих кредитів банку підконтрольній Поліщуку ФК "Плеяда", а та переуступила їх ще одній пов’язаній компанії, ФК "Фагор". Втім, як зазначають у ФГВФО, кошти за кредитний портфель до банку так і не надійшли.

Нагадуємо, що у 2021 році Північний апеляційний господарський суд у межах справи №910/11298/16 визнав нікчемним договір передачі кредитного портфеля банку "Михайлівський".

Згодом Фонд гарантування вкладів звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків до Віктора Поліщука та іншої пов'язаної особи. Однак отримав відмову в задоволенні позову. Одним із ключових питань у справі стало визначення початку перебігу строку позовної давності.

Чому важливе рішення Верховного Суду?

Одне з питань, яке має значення для розгляду справи банку "Михайлівський" – це визначення початку перебігу строку позовної давності. Від цього залежить, чи може Фонд гарантування вкладів стягувати відшкодування за збитки банків.

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Йдеться про понад 682 мільйони гривень, які банк втратив за кілька днів до виходу з ринку, і ще 2,7 мільярда гривень у інших справах проти того ж бенефіціара. Якщо суд відмовляє лише через те, що не може визначитись, як рахувати строк давності, втрачають передусім кредитори банку та держава. Відповідальність за збитки банку має бути невідворотною– зазначила адвокат Юлія Семенчук.

За словами Юлії Семенчук, у подібних справах суди застосовували різні підходи до визначення моменту, з якого починається трирічний строк позовної давності, зокрема:

У справі №916/3724/21 щодо "Фінростбанку" у червні 2024 року суд визначив, що для таких справ позовна давність має становити 3 роки після виникнення недостатності майна у банку (з моменту затвердження реєстру кредиторів та ліквідмаси банку).

щодо "Фінростбанку" у червні 2024 року суд визначив, що для таких справ позовна давність має становити 3 роки після виникнення недостатності майна у банку (з моменту затвердження реєстру кредиторів та ліквідмаси банку). У справі №910/12955/20 щодо "Платинум Банку" суд вказав, що трирічний строк позовної давності розпочинається після продажу активу банку, за яким заявлено збиток.

щодо "Платинум Банку" суд вказав, що трирічний строк позовної давності розпочинається після продажу активу банку, за яким заявлено збиток. У справі №910/4149/21 щодо "Артем-Банку" йшлося про те, що 3-річний строк позовної давності починається з моменту продажу всіх активів у банку, наявності незадоволених вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу та звіту про завершення ліквідаційної процедури.

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Як рішення може вплинути на розрахунки з кредиторами?

Питання визначення строків позовної давності важливе ще й тому, що від нього залежать спори за банками, зокрема "Фінанси та кредит" (близько 46 мільярдів гривень, відповідач – Костянтин Жеваго), "Дельта Банк" (понад 22,8 мільярда гривень), "ВіЕйБі Банк" і "Фінансова ініціатива" (близько 27 мільярдів гривень), "Імексбанк" (понад 8,4 мільярда гривень) та "Київська Русь" (понад 2,4 мільярда гривень).

Для банків, інвесторів і держави найважливіше, щоб правила гри були передбачуваними: ті самі норми не повинні по-різному працювати в різних палатах Верховного Суду. Нині від послідовності позиції суду залежить доля спорів на понад 100 мільярдів гривень. Єдина практика зміцнює довіру до правосуддя і безпосередньо захищає публічні фінанси– каже адвокат Юлія Семенчук.

Як пояснює адвокат, результати таких судових процесів можуть впливати на можливості задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків. Адже, за даними Фонду, кошти, отримані внаслідок відшкодування збитків, він спрямовує до держбюджету та на розрахунки відповідно до встановленої законодавством черговості.