Надходять сигнали щодо спроб чинити тиск у справі Тимошенко, – глава НАБУ

НАБУ повідомляє про можливий тиск на експертів у справі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Проте наголошує, що провадження не складне та рухатиметься у встановлені строки.

Про це заявив глава НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю Суспільному.

Що відомо про тиск на експертів у справі Тимошенко?

Як сказав Глава НАБУ, справа Юлії Тимошенко "не є складною", тому там буде не багато епізодів.

Ми ще будемо перевіряти цю інформацію, але вже надходять сигнали щодо спроб чинити тиск та якось поговорити з тими чи іншими посадовцями, з експертами щодо експертизи в цьому кримінальному провадженні,

– заявив Кривонос.

Він заявив, що якщо не буде втручання й тиску на Міністерство юстиції чи на конкретних експертів будь-якої установи, то справа рухатиметься вчасно, відповідно до строків. Після чого, піде до суду.

Згодом захист нардепки спростував ці заяви. Адвокат Готін зазначив, їм не повідомяли про відповідні експертизи. Відповідно сторона захисту не може знати, в якій установі їх проводять.

Що відомо про справу Юлії Тимошенко?