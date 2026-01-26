24 Канал Новини політики Скільки триватиме справа Тимошенко: у САП назвали строки
26 січня, 15:49
2

Скільки триватиме справа Тимошенко: у САП назвали строки

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Розслідування у справі Юлії Тимошенко може завершитися швидше, ніж за п’ять місяців, якщо експертизи не будуть затягнуті.
  • Юлію Тимошенко підозрюють у спробі організувати підкуп депутатів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,28 мільйона гривень.

Розслідування у справі народної депутатки Юлії Тимошенко може завершитися ще у першій половині 2026 року. У САП заявляють, що справа є нескладною, а слідчі та прокурори мають великий досвід у подібних провадженнях.

Основним фактором, який може вплинути на строки, залишаються експертизи. Про це пише Укрінформ.

Коли завершать розслідування та скільки триватиме суд?

За словами керівника САП Олександра Клименка, розгляд справи в суді залежатиме насамперед від поведінки сторони захисту та інтенсивності призначення судових засідань. 

Він навів приклад схожого провадження щодо народного депутата Олександра Одарченка: у першій інстанції справа слухалася близько року, а апеляційний розгляд тривав ще три місяці – після чого було отримано рішення Апеляційної палати ВАКС.

Якщо ж процес проходитиме без затягувань, судовий розгляд може завершитися швидше ніж за п'ять місяців, адже, за оцінкою САП, це не складна категорія справ.

Клименко зазначає, що з боку обвинувачення затримки не буде. Водночас строки слідства значною мірою залежать від проведення експертиз.

Клименко також наголосив, що антикорупційні органи неодноразово фіксували втручання сторонніх осіб у роботу експертів – зокрема випадки затягування, саботажу, витоку інформації та тиску. Саме тому НАБУ і САП наполягають на створенні незалежної експертної установи для справ своєї підслідності.

Що відомо про справу Тимошенко?