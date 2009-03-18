Справа Аделаджі

За Аделаджу вступиться Черновецький.

Мер Києва захищатиме пастора Посольства Божого до останнього. Леонід Черновецький зазначив, що через церкву нігерійця пройшли близько 7 мільйонів осіб, серед яких і він сам.Леонід Черновецький (мер Києва): "Це дуже порядна людина, громадянин України, до тих пір, поки я дихатиму, захищатиму всіх чорношкірих, китайців, негрів, хто несе до України мир і спокій".В свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ запевнили - незважаючи на те, що столичний голова є парафіянином Посольства Божого, він не фігуруватиме у справі Аделаджі у якості свідка. Це ж стосується і більшості інших парафіян церкви. Також правоохоронці спростували заяву мера про нібито політичні мотиви переслідування нігерійського пастора.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Наявність свідчень і фактів дає змогу слідчому пред`явити звинувачення в організації шахрайської схеми саме громадянину Нігерії, який на законних підставах постійно проживає на території України, пану Сандею Аделаджі. Я хочу наголосити, що це жодним чином не пов`язано з дискредитацією його за расовою чи релігійною ознакою. В даному випадку йдеться виключно про розкриття фінансової махінації, афери, в результаті якої постраждало дуже багато українських громадян на дуже серйозні суми".Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ висунуло Сандею Аделаджі звинувачення у справі компанії "Кінгз Кепітал". Якщо вину проповідника доведуть, йому загрожує 12 років ув’язнення.