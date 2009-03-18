19:25
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Справа Аделаджі

18:29, 18 березня 2009 250

За Аделаджу вступиться Черновецький.

Мер Києва захищатиме пастора Посольства Божого до останнього. Леонід Черновецький зазначив, що через церкву нігерійця пройшли близько 7 мільйонів осіб, серед яких і він сам.Леонід Черновецький (мер Києва): "Це дуже порядна людина, громадянин України, до тих пір, поки я дихатиму, захищатиму всіх чорношкірих, китайців, негрів, хто несе до України мир і спокій".В свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ запевнили - незважаючи на те, що столичний голова є парафіянином Посольства Божого, він не фігуруватиме у справі Аделаджі у якості свідка. Це ж стосується і більшості інших парафіян церкви. Також правоохоронці спростували заяву мера про нібито політичні мотиви переслідування нігерійського пастора.Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Наявність свідчень і фактів дає змогу слідчому пред`явити звинувачення в організації шахрайської схеми саме громадянину Нігерії, який на законних підставах постійно проживає на території України, пану Сандею Аделаджі. Я хочу наголосити, що це жодним чином не пов`язано з дискредитацією його за расовою чи релігійною ознакою. В даному випадку йдеться виключно про розкриття фінансової махінації, афери, в результаті якої постраждало дуже багато українських громадян на дуже серйозні суми".Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ висунуло Сандею Аделаджі звинувачення у справі компанії "Кінгз Кепітал". Якщо вину проповідника доведуть, йому загрожує 12 років ув’язнення.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
294
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 593
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
417
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
18896
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
282
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук