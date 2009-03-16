Справа "Еліта-Центру"

Вісім років ув’знення - вирок суду у справі Гендиректора групи інвестиційно-будівельних компаній “Еліта-Центр”.

Ігоря Циганка визнано винним у розкраданні майна в особливо великих розмірах на загальну суму близько 18 мільйонів гривень.Наталія Марчук (суддя Шевченківського райсуду м. Києва): ” Остаточно визначити Циганку Ігорю Леонідовичу до відбування 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю”.Речові докази - підроблені документи на житлову й торговельно-адміністартивну недобудови в столиці, головними інвесторами зведення яких і стали постраждалі вкладники. Засуджений винним себе не вважає. Його адвокат заявляє, що підзахисний оскаржуватиме судову ухвалу і зауважує, що найкраща можливість ошуканим власникам неіснуючих квартир зрештою отримати свої квадратні метри - дозволити Циганку завершити будівництво. Мовляв, треба лишень ще трошки грошей.Юрій Туркінов (адвокат І.Циганка):” Потрібно, як я вже говорив вирішувати питання по суті. А саме - надати можливість Циганку, який являється власником спірних будинків добудувати ці будинки,а постраждалим природно додатково внести якісь гроші і захистити свої інтіреси і,в кінцевому, підсумку отримати свої квартири”.Ігор Циганков (гендиректор "Еліта-Центру"): “Ось моя думка, звичайно це мене не влаштовує, і моїх близьких і мій захист. Ну а далі ви подивитеся на наші дії,я вважаю ми діятимемо в рамках закону і нам напевно, що вдасться довести, хоча в нашій країні суди ніколи не виносять виправдувальних вироків”.За рішенням суду, Циганок має відшкодувати матеріальний та моральний збитки постраждалим від діяльності "Еліта-Центру". Однак самі горе-інвестори зауважують, що з гендиректора Еліта-центру нічого брати.Ганна Поліщук (постраждала від афери "Еліта-Центру"): “А що нам від Циганка, у нього всі активи, ми живемо де?В Україні, всі активи на його рідних,в нього немає нічого ,він гол як сокіл. Якщо там є якась машина чи ще щось,то у нього мабуть уже давним-давно його забрали і віддали тому, хто мабуть більше нуждається в тій же міліції,в тому ж СБУ,ну ніяк не нам”.Тим часом правозахисник з боку потерпілих зазначає - судити треба не лише керівників "Еліта-Центру", а й тих, хто протягом тривалого часу закривав очі на діяльність інвестиційної піраміди.Юрій Федоренко (правозахисник): “Кримінальна справа скрізь пропитана документами,де чітко визначається вина посадовців КМДА,те, що КМДА за три роки не захотіла покарати жодного зі своїх посадовців аби відшкодувати збитки потерпілих - це юридичний нонсенс. Тому ми вважаємо, що ну ,ви знаєте,я не бачу жодного привода сьогодні не визнати КМДА винною у цій справі”.Кримінальну справу за фактом шахрайства групи компаній “Еліта-Центр” порушили 3 роки тому. Дві тисячі ошуканих інвесторів втратили майже 100 мільйонів доларів. Організатор афери - Олександр Волконський, відомий, зокрема, як Шахов, перебуває під слідством. Нинішнє рішення суду - перше в історії з "Еліта-Центром".