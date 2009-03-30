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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Справа King's Capital

13:39, 30 березня 2009 274

Майно горезвісної "Кінгс Кепітал" арештовано.

Міліція наклала арешт на нерухомість, банківські рахунки та транспорт, що належали фінансовій групі, проти керівництва якої нині порушена кримінальна справа. Скільки коштує майно компанії, поки не конкретизують - чекають товарознавчої експертизи - розповів "Газеті по-київськи" начальник відділу з розслідування особливо важливих справ МВС.Він також припустив, що незабаром можуть арештувати і майно пастора церкви " Посольство Боже" - Сандея Аделаджі, який поки проходить у справі як підозрюваний. Духовний наставник столичного голови, як стверджують правоохоронці, під час проповідей закликав прихожан вкладати кошти у "Кінгс Кепітал".За даними правоохоронців, фінансові махінації у компанії поповнили рахунки організаторів афери на більш як 100 мільйонів доларів. Число ж постраждалих вже перевищило півтори тисячі, і це ще не кінець. Міліція щодня отримує по 30-50 заяв від обдурених вкладників. Більшість з них кияни - прихожани "Посольства Божого". 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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