Справа Кушнарьова

Верховний суд переніс розгляд справи про загибель Кушнарьова.

За касаційну скаргу родичів застреленого на полюванні регіонала Євгена Кушнарьова судді візьмуться 8 вересня. Родина загиблого оскаржує рішення апеляційного суду Харківської області про закриття справи щодо Дмитра Завального, якого звинувачували у вбивстві з необережності. За словами адвоката родичів Кушнарьова, сьогоднішнє засідання перенесли через формальне порушення закону.Наталія Князьська (адвокат родичів Є.Кушнарьова): “Потерпілі не були ознайомлені з датою розгляду їх касаційних скарг, тому закон передбачає їх право на участь в розгляді справи. Для них Верховний суд є вищою інстанцією, яка може дати відповіді на питання, які залишилися слідством не встановлені. Для нас було дуже важливо, щоб потерпілі були присутні при розгляді касаційної скарги в Верховному суді”.У те, що потерпілі не отримали звістки про дату розгляду скарги, адвокат обвинуваченого не вірить. Як аргумент наводить дисциплінованість працівників апеляційного суду Харківської області і власний лист із запрошенням на судове засідання. Спілкуватися із журналістами захисник Завального відмовився. Нагадаємо, 15 травня Апеляційний суд Харківської області задовольнив клопотання про амністію Дмитра Завального, звинуваченого у вбивстві народного депутата Євгена Кушнарьова.