Справа Лозінського

У справі Лозінського затримали ще двох правоохоронців.

Про це розповів заступник генпрокурора Віталій Щоткін. В інтерв'ю газеті "Дєло" посадовець розповів - обидва міліціонери - працівники Голованівського райвідділу. Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі, вимаганні, перевищенні влади і службовій підробці. Яким саме чином ці люди причетні до кіровоградського вбивства, Щоткін пообіцяв розказати після того, як справу передадуть до суду.Нагадаємо, 16 червня у Голованівському районі Кіровоградської області вбили місцевого мешканця Валерія Олійника. За підозрою у причетності до злочину затримали тодішніх керівників прокуратури і міліції району. Головного підозрюваного - екс-нардепа Віктора Лозинського - шукають і досі.