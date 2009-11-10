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      Справа Лозінського

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      У справі Лозінського затримали ще двох правоохоронців.

      Про це розповів заступник генпрокурора Віталій Щоткін. В інтерв'ю газеті "Дєло" посадовець розповів - обидва міліціонери - працівники Голованівського райвідділу. Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі, вимаганні, перевищенні влади і службовій підробці. Яким саме чином ці люди причетні до кіровоградського вбивства, Щоткін пообіцяв розказати після того, як справу передадуть до суду.Нагадаємо, 16 червня у Голованівському районі Кіровоградської області вбили місцевого мешканця Валерія Олійника. За підозрою у причетності до злочину затримали тодішніх керівників прокуратури і міліції району. Головного підозрюваного - екс-нардепа Віктора Лозинського - шукають і досі.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 10 листопада 2009
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